Cagliari-Parma 2-1, balzo salvezza dei rossoblu

(ITALPRESS) – Dopo la sconfitta arrivata contro la Lazio, l’Unipol Domus torna ad essere un fortino per il, vittorioso per 2-1 contro il. La formazione sarda si porta così a casa tre punti pesantissimi, arrivati contro una diretta concorrente per la. Ad indirizzare il match nel secondo tempo ci hanno pensato l’autogol di Vogliacco e la splendida marcatura del debuttante Coman: “inutile”, invece, il gol del 2006 Leoni. Il primo tempo scivola via sui binari dell’equilibrio e termina senza reti, nonostante le svariate occasioni da gol da entrambe le parti. A sfiorare più concretamente il vantaggio è sicuramente il. Al 23?, infatti, su azione da corner, Mina colpisce di testa la parte bassa del palo: sulla precedente azione Felici era arrivato alla conclusione, costringendo Suzuki alla parata.