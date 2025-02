Mistermovie.it - Mister Movie | L’Intelligenza Artificiale a Hollywood: Tra Controversie e Regole degli Oscar

Il Ruolo dell'IA nei Film del 2025 e le Nuovedell'AcademyLe recenti polemiche riguardanti l'uso dell'intelligenzain film come "The Brutalist" e "Emilia Perez" hanno scosso, sollevando interrogativi sulla crescente influenza dell'IA nell'industria cinematografica. Secondo quanto riportato da Variety, anche pellicole attese come "Dune: Parte seconda" e "A Complete Unknown" sono state coinvolte in queste, alimentando il dibattito sul ruolo che la tecnologia sta assumendo dietro le quinte.Il rapporto ha messo in evidenza una tendenza inquietante: l'uso dell'IA aè in forte espansione, e ora l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences sta seriamente considerando di apportare modifiche alledi candidatura agli. L'idea è che i film debbano dichiarare chiaramente se hanno utilizzato tecnologie basate sull'IA, al fine di garantire trasparenza durante il processo di selezione per le future cerimonie.