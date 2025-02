Made in Italy, export di occhiali ai massimi storici

Leggi su Ildenaro.it

L’del settore occhialeria “vale il 90 per cento della produzione. L’Italia esporta circa 5,1 miliardi in questo particolare settore, di cui due vanno in Europa, uno negli Stati Uniti e i restanti due nel resto del mondo”. Lo ha detto Lorenzo Galanti, direttore generale di Ice Agenzia, intervenendo all’inaugurazione del Mido a Rho Fiera, Milano. Nel 2024 “il nostroha complessivamente tenuto. L’anno precedente era stato un anno record, quindi bene, pero’ gli Stati Uniti sono in calo, mentre i mercati che chiamiamo ad alto potenziale a volte ci danno delle soddisfazioni a doppia cifra” ha spiegato. “Nel portare 180 buyer qui a Mido, da 55 paesi del mondo, abbiamo guardato non solo ai mercati maturi tradizionali (dagli Stati Uniti ne abbiamo 18 per esempio e 30 dall’Europa), ma abbiamo guardato molto ai mercati emergenti come Emirati Arabi, Arabia Saudita, Qatar, ma anche 40 operatori dall’America Latina, 14 operatori, 8 paesi africani coinvolti”, ha sottolineato il direttore generale di Ice.