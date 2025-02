Movieplayer.it - È morto Tony Roberts, spalla di Woody Allen in Io e Annie e Provaci ancora, Sam

Leggi su Movieplayer.it

Celebre caratterista, l'attore newyorchese recitò anche per Sidney Lumet. Volto noto del cinema die valido interprete a Broadway,è scomparso nella giornata di venerdì a New York, la sua città natale, all'età di 85 anni. La notizia della morte diè stata confermata al New York Times dalla figlia Nicole Burley. Caratterista prolifico al cinema e in tv,è conosciuto soprattutto per le sue collaborazioni cone Sidney Lumet. La carriera die i ruoli conL'attore è apparso in cinque film diretti da: Io e, Stardust Memories, Una commedia sexy in una .