Juventusnews24.com - Conferenza stampa Di Gregorio post Como Juve: «Parate importanti ma la vittoria dà più valore a tutto. Voglio dire questa cosa sui nuovi arrivati»

di Marco BaridonDi: le sue dichiarazioni dopo il match della 24ª giornata di Serie A 2024/25(inviato al Sinigaglia) – Michele Diha parlato indopo, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2024/25.– «Sono contento più del risultato, ladà più. Lesono state più, aver vinto così ci rende più felici stasera ma deve essere solo l’inizio. Arriverà un periodo pieno di partite e dovremo farci trovare pronti».SOFFERENZA – «Non so se laè stata meritata o no, in campo si ha una percezione diversa. Ma anche quando non si è belli e si riesce a vincere è importante, i punti sono quello per cui giochiamo. Si è vista una prova di carattere».IN DIFESA – «Ho visto dei ragazzi subito disponibili, dai primi allenamenti.