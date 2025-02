Ecodibergamo.it - Tre branchi di lupi stabili, un orso ha predato due vitelli sulle Orobie

IL RAPPORTO. Cinghiali e cervi, ma non solo. In Bergamasca i problemi legati alla fauna selvatica sono causati anche dae orsi. E non riguardano solamente campi e colture, ma anche incidenti stradali.