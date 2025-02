Lanazione.it - "Saremo lieti di accoglierlo nella nostra città"

di accoglierepadre Saverio Cannistrà, nuovo arcivescovo di Pisa, al quale assicuro lapiena disponibilità e collaborazione". Lo ha detto il sindaco, Michele Conti, commentando la scelta di Papa Francesco per la guida dell’Arcidiocesi di Pisa, affidata al già preposto generale dei Carmelitani Scalzi. "Un ringraziamento speciale e sentito - ha aggiunto Conti - lo rivolgo a monsignor Giovanni Paolo Benotto, che è stato un solido punto di riferimento anche per i rappresentanti pro tempore delle istituzioni civili, stimolando il nostro impegno nel sostegno ai più fragili e affiancandoci con autorevolezza nei momenti di difficoltà. Ricordo con affetto la sua visita pastorale al consiglio comunale nel 2019 e non posso dimenticare, da sindaco, il periodo buio del Covid, durante il quale non ha fatto mancare alla comunità pisana il proprio sostegno spirituale e materiale".