Lanazione.it - San Valentino senza bus e tramvia: sciopero di 24 ore a Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 7 febbraio 2025 – Sanautobus e. Venerdì 14 febbraio, il servizio di trasporto pubblico sarà fermo per 24 ore a causa delloproclamato dai Cobas lavoro privato. Nella stessa giornata, alle 10.30, è previsto un presidio in via Fratelli Rosselli, sotto la direzione mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale di. Le modalità delloLo stop riguarderà sia i bus di Autolinee Toscane che lagestita da Gest. Queste le modalità dello. Autolinee Toscane:dall'inizio del servizio alle 4.14, dalle 8.15 alle 12.29 e dalle 14.30 fino a fine giornata.: stop dall'inizio del servizio alle 6.30, dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Gli impiegati e gli operai delle due aziende si asterranno dal lavoro per l'intero turno.