Juventusnews24.com - Kolo Muani da record: è diventato il primo giocatore a riuscirci in Serie A. Il dato dopo la doppietta di Como-Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24da: il francese è ilinA. Ilsull’attaccanteladiRandal(5 reti in 3 match) èilcapace di segnare almeno cinque gol nelle sue prime tre presenze diA nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). A riportarlo è il sito specializzato Opta., anticipo diA del Sinigaglia valido per la 24ª giornata di campionato, è terminata 2-1 in favore dei bianconeri grazie alladel francese.Leggi suntusnews24.com