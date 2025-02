Lanazione.it - Dì addio ai succhi confezionati: massima resa e zero fatica con la centrifuga Moulinex, la pulisci in un attimo; MAXI SCONTO (-51%)

Leggi su Lanazione.it

è un brand sempre molto attivo nella produzione di elettrodomestici per la cucina e oggi, su Amazon, la suaviene messa in offerta con unoattivo molto interessante: andrai a risparmiare addirittura il 51% per un costo totale e finale d'acquisto di 38,99€. Acquista laal 51% di: tutte le funzioni di questo prodotto al 51% di! Laè l’alleata perfetta per chi desidera prepararefreschi in modo rapido ed efficace. Grazie alla sua ampia apertura da 60 mm, è possibile inserire pezzi di frutta e verdura di grandi dimensioni o addirittura frutti interi, riducendo al minimo il tempo di preparazione. Dotata di una potenza di 350 W, questaoffre prestazioni ottimali per estrarre il massimo del succo dagli ingredienti, garantendo bevande ricche di vitamine e dal gusto naturale; potrai direaie alle bevande zuccherine.