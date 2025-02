Ilnapolista.it - Ancelotti: «Non so perché non vogliono darci gli audio del Var»

Leggi su Ilnapolista.it

Il Real Madrid si trova nel bel mezzo di una tempesta perfetta. Mentre è impegnato a mantenere il primo posto in Liga, continua la lotta contro il sistema e contro tutti: Federcalcio, LaLiga, gli altri club. In avanscoperta ci va Carlettoche in conferenza stampa, prima del derby di Madrid di domani, indossa l’elmetto e risponde anche a Tebas.Leggi anche: I club della Liga chiedono sanzioni per il Real Madrid: “sono stanchi della pressione esercitata sugli arbitri” (As): «Dicono che il sistema favorisce il Real, ma proviamo a cambiarlo, si rifiutano di farlo»Quale partita ti aspetti?«È una partita molto importante per entrambi. Il derby è sempre speciale, contro un avversario molto agguerrito. Sarà una lotta equilibrata e combattuta. Niente di nuovo. Hanno abbastanza qualità per lottare per il campionato».