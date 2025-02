Ilfattoquotidiano.it - Rivisto al rialzo il rischio di un impatto sulla Terra dell’asteroide 2024 YR4, i calcoli di Nasa ed Esa

Ci centrerà? Molto probabilmente no, ma fa impressione ai non esperti la revisione aldelche l’asteroideYR4 possa colpire lanel 2032. Per laè salito dall’1,3% della settimana scorsa all’1,9%, mentre per l’Agenzia spaziale europea è passato dall’1,2% all’1,8%. Secondo gli esperti si tratta di una fluttuazione attesa e che al momento non suscita nuove preoccupazioni perché di solito, con l’aumentare delle osservazioni, la probabilità ditende a salire per poi calare improvvisamente e scendere verso lo zero. Questo asteroide è stato comunque già oggetto di una riunione pochi giorni fa di riunione dell’Agenzia spaziale europea (Esa) contro ildi.“Inizialmente la posizione futura di un asteroide è incerta – osserva l’Esa in una nota – e quindi il ‘corridoio di’ è un ampio tunnel attraverso il quale l’asteroide potrebbe volare in qualsiasi punto.