Conceicao e la stima per Ranieri | Grande uomo

Il campo di San Siro, a seguito dellarivalità tra Milan e Roma, ed una gara che ha visto i rossoneri ottenere il pass al turno successivo di Coppa Italia grazie alla vittoria per 3 a 1, si è trasformato anche in un quadro di ammirazione sportiva. A partita conclusa, i tecnici delle due squadre si sono abbracciati e stretti la mano. Sin da subito Sergio, tecnico dei rossoneri, non ha negato lanei confronti di mister. L’ex allenatore del Porto ha poi dedicato una Instagram Story proprio al tecnico dei capitolini: “Un.grazie per tutto quello che hai fatto per lo sport che amiamo”.Dedica di Sergioa misterdopo Milan-RomaL'articoloe laper: “” proviene da SololaRoma.it.