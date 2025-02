Metropolitanmagazine.it - Incendio alla base della torre di controllo di Ciampino: traffico aereo in tilt

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un, fortunatamente non di grave entità, è divampato nella mattinata di oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, in un locale tecnico situatodidell’aeroporto di, Roma. A causa del propagarsi delle fiamme e di una densa colonna di fumo il personalesala operativa è stato costretto ad allontanarsi dalle postazioni e dall’area. Di conseguenza, decolli e atterraggi sono al momento sospesi, in attesa che la situazione torninormalità. L’origine del rogo è ancora da chiarire. Sono attualmente in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine. Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per chiarire quali potrebbero essere state le cause che hanno dato il via alle fiamme. Fiamme che, per fortuna, non hanno raggiunto vaste dimensioni e non sono andate fuori