Bianca Censori completamente nuda ai Grammy Awards? Tam-tam: cosa può accadere adesso

L'outfit diai2025 potrebbe costare molto caro a Kanye West. Ma quanto? Ben 20 milioni di dollari. Il rapper americano, insieme alla sua compagna, hanno fatto una comparsata sul red carpet del grande evento che si è svolto a Los Angeles. Ma a colpire i fotografi - e non solo - è stato il look scelto dall'australiana. In un primo momento indossava una pelliccia che le copriva la parte superiore del corpo. Poi però ha lasciato spazio a una retina trasparente che di fatto l'ha lasciata. Al naturale. Stando a quanto si appreso, sembra che gli organizzatori deiabbiano cacciato la coppia dal red carpet. Ma i due hanno subito trovato un valido ripiego. Sono stati paparazzati a un after party esclusivo. Lei si è cambiata d'abito, indossando una tuta nera super aderente.