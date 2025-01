Laprimapagina.it - Svegliarsi alle 3 del mattino è un evento comune: alla sua base c’è una spiegazione scientifica

Questa esperienza accomuna milioni di persone in tutto il mondo.3 delè unsuac’è una. Il mondo occidentale “parla” di “ora delle streghe” nella tradizione anglosassone o di “ora del diavolo” in quella cristiana. Infatti secondo le credenze popolari tra le 3 e le 4 delsi concentra la massima attività soprannaturale. Secondo la scienza, invece, rinel cuore della notte è un fenomeno connesso ai cicli del sonno.La prima parte della notte è contraddistinta dal “sonno non-Rem”. È un sonno leggero, che prelude quello più profondo della “fase Rem”, così detta perché durante quest’ultima avvengono i sogni e gli occhi si muovono molto rapidamente sotto le palpebre (Rapid Eye Movement). Durante la Rem, nella quale il cervello raggiunge un livello di attività molto elevato, siamo più vulnerabili ai risvegli improvvisi, che in genere si associano ad una sensazione di frastornamento.