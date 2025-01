Quotidiano.net - Un giornalismo più inclusivo è possibile. L’agenzia AD&IJ via alle Linee Guida

Grazie al confronto tra voci diverse dele dei media europei e ai finanziamenti europei, nell’ambito del progetto Advancing Diversity & Inclusion in Journalism (AD&IJ), nascono leper unSensibile alla Diversità, Equità e Inclusione. Un documento innovativo e pratico che mira a trasformare ileuropeo in un agente di cambiamento sociale e culturale. Lesono inoltre arricchite di una checklist di best practice per aiutare concretamente le redazioni. La stesura del documento parte dsfide reali che il sistema di informazione deve fronteggiare e propone soluzioni concrete per superarle, rispettando sempre le identità di cui si parla. Il documento presenta anche una serie di ’alert’ per ogni fase di produzione della notizia, ovvero alcuni ’campanelli d’allarme’ che permettono di individuare possibili rischi rispetto a un tema sensibile.