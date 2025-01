Oasport.it - Toto Wolff accusa il colpo: “Le foto di Hamilton in Ferrari? Come la tua ex con un amico”

Le prime immagini di Lewiscon la tuta dellahanno generato una serie di interazioni incredibili sui social network. Già dalla primagrafia, quella iconica che ritrae il britannico elegantissimo davanti alla sede di Maranello, è già diventata un cult del 2025 e destinata a rimanere per sempre impressa nella storia della scuderia italiana. Fa un certo effetto vedere la leggenda della F1 con indosso il rosso fiammante del Cavallino Rampante, e ancora in tanti non sembrano essersi abituati all’idea di assistere tra poche settimane in pista quello che è sempre stato considerato, in fondo, solo un sogno.Il nuovo capitolo della carriera dinon può avere lasciato indifferente, Direttore Esecutivo della Mercedes che, in occasione degli Autosport Awards, ha commentato le prime gesta del suo ex pupillo ai microfoni di Sky Sport UK, non nascondendo le sue sensazioni tra ironia ed amarezza.