Ilfattoquotidiano.it - Sofia Goggia contro Jannik Sinner: “Io ho rispetto per le istituzioni, è inconcepibile rifiutare un invito di Mattarella al Quirinale”

L’assenza dialla cerimonia alper celebrare i successi del tennis italiano aveva già sollevato diverse polemiche. Spazzate via però dalle parole del presidente della Repubblica, Sergio, ma anche dallo show al Colle di Matteo Berrettini e dalla sua battuta rivolta proprio a. Ora invece a criticare il comportamento diè una collega sportiva, la campionessa di sci: “L’è un motivo di orgoglio immenso e, per come vivo io, non è nemmeno lontanamente concepibile pensare a un rifiuto“, la bordata della 32enne bergamasca consegnata a un’intervista a Repubblica.ha deciso di non andare alufficialmente per un “affaticamento sportivo” diagnosticato dai medici: solo tre giorni prima aveva vinto gli Australian Open a Melbourne, il suo terzo Slam in carriera.