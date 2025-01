Anteprima24.it - Sanità, Cataudo (FI): “Su medici di base risposta concreta al fallimento di De Luca”

Tempo di lettura: 2 minuti“Unapiù efficiente, vicina ai cittadini e in grado di rispondere alle esigenze del territorio. È questo l’obiettivo della proposta di legge presentata da Forza Italia per il rafforzamento dellana di prossimità e territoriale. Un’iniziativa fondamentale che pone al centro il ruolo deidi famiglia, primo presidio di salute per milioni di italiani”, lo dichiara Claudiovicesegretario provinciale di Forza Italia. “La necessità di una riforma strutturale dellaè sotto gli occhi di tutti, come testimonia il collasso dellasannita, dove il caos del pronto soccorso del San Pio di e il depotenziamento dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti continuano a creare forti disagi e idifaticano a garantire assistenza adeguata.