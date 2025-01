Ilgiorno.it - Pedone travolto, lotta tra la vita e la morte

Nella serata di martedì è stato ricoverato nella terapia intensiva della rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, arrivato con l’ambulanza in codice rosso per le gravissime conseguenze riportate nell’investimento. L’uomo, un 48enne originario dell’Ucraina, stava attraversando la strada, poco dopo le 18, alla rotatoria d’intersezione tra via Primo maggio e la Ss10 a Voghera, davanti al PalaOltrepò. Un automobilista, alla guida di una Toyota, non avrebbe visto ilche stava attraversando la strada. L’impatto è stato molto violento: il corpo sbalzato sul cofano ha sfondato il parabrezza dell’auto. Il 48enne ha riportato gravissimi traumi nell’urto e nella successiva caduta sull’asfalto. In particolare un trauma cranico avrebbe causato irrimediabili lesioni cerebrali. Nonostante i soccorsi, chiamati immediatamente dallo stesso automobilista, che si è fermato sul posto, all’arrivo dei mezzi di Areu l’uomo era già privo di sensi.