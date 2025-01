Quotidiano.net - Ostaggi israeliani, rilascio da incubo. Schiacciati dalla folla e terrorizzati

Dopo quasi 500 giorni di prigionia in isolamento duehanno ieri rischiato la vita proprio quando per loro si era finalmente dischiusa la porta verso la libertà. Per volere di Hamas e della Jihad islamica Gadi Moses (un agronomo di 81 anni, nonno con 10 nipoti) ed Arbel Yehud (29 anni, residente come lui nel kibbutz Nir Oz) sono stati costretti ad attraversare gli ultimi 100 metri fendendo a piedi unaostile e ribollente, sballottati e spintonati da miliziani incappucciati ed armati. Al di là di quelle terribili ‘forche caudine’ attendevano in silenzio i rappresentanti della Croce rossa, con i loro veicoli bianchi parcheggiati – per volere di Hamas – in una strada di Khan Yunis non distante dalle macerie della casa dell’architetto dell’blitz del 7 ottobre, Yahia Sinwar.