Unlimitednews.it - Meloni “Confedilizia fondamentale per tutela proprietà immobiliare”

ROMA (ITALPRESS) – “La Confederazione italianaedilizia è una storica realtà associativa e svolge un ruoloperre la, difendendo e garantendo i diritti dei proprietari. Non sempre in Italia questi diritti, che dovrebbero essere scontati in una Nazione civile, sono stati garantiti. Purtroppo, per troppi anni, i diritti dei proprietari sono stati considerati diritti di serie B, che potevano essere calpestati e persino sacrificati in nome di una malintesa concezione di bene pubblico”. Così la premier Giorgia, in una lettera inviata al presidente della, Giorgio Spaziani Testa, in occasione della conferenza organizzativa della Confederazione, in corso di svolgimento a Genova. “Per questo Governo laè intoccabile.