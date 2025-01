Puntomagazine.it - M5S, Vallo della Lucania: “Sabato 1 Febbraio ore 16 presso Spazio 5 Stelle Vallo Della Lucania”

Leggi su Puntomagazine.it

Movimento 5: “Incontri periodici per il futuro del territorio”Il Movimento 5diannuncia un importante appuntamento con il Consigliere regionale e PresidenteCommissione Aree Interne, Michele Cammarano. L’incontro si terrà1°alle ore 16:00, in Via De Laurentis 15. Questo evento segna l’inizio di un percorso di ascolto e partecipazione attiva che vedrà, ogni 15 giorni, incontri dedicati alla raccolta delle istanze dei cittadini e alla preparazione per le elezioni regionali del prossimo autunno. “Dopo la scomparsa del Senatore Francesco Castiello, il Gruppo Territoriale disente la responsabilità di raccogliere un’eredità importante. “Da sempre il nostro collante era il Senatore Castiello, che portava avanti le nostre istanze attraverso il suo impegno in Senato e in collaborazione con il Consigliere regionale Cammarano.