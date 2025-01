Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Cogne 2025 in DIRETTA: qualificazione uomini in corso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55 Tra 8? partirà Federico pellegrino, iniziando il 2ndo giro!11:54 Si chiude il primo giro di atleti con Italia I saldamente dentro in nona posizioone a +2?41 e Italia II a 3?30.11:53 Sorprendente sesto tempo del ceco Seller. Hellweger lontano, paga poco (3?30) ma è 12° e lasarà a rischio. Dopo ci sarà Mocellini.11:52 Taugboel addirittura dietro ad Elia.11:52 Italia I di Barp regge in ottava posizione, a +2?41: va bene così. A breve Italia II.11:51 Hakola paga 2?92 per Finlandia II, equipaggio molto temibile. Dietro a Barp.11:51 Si susseguono arrivi: Schumacher e Chappaz fanno meglio di Northug, Barp ultimo a +2?41.11:50 Niskanen chiude davanti a Barp, recuperando all’azzurro 2? e più nella seconda parte di giro.11:49 Ai 600 metri guida Northug con decimi però sugli inseguitori.