Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Anna Pezzetta incanta, Lara Naki Gutmann solida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DANZA RITMICA AGLIDIDI FIGURA DALLE 11.3020.15: Benissimo nelle combinazioni l’azzurra che poi perde progressivamente brillantezza e va in difficoltà sugli ultimi due salti, fermandosi al doppio Lutz che doveva essere triplo e mettendo lo step out nel triplo Looop che chiudeva il programma dei salti. Bene nei passi20.14: Bene il Doppio Axel, solo doppio e non Triplo il Lutz, step out sul Triplo Loop20.13: Combinazione Triplo Lutz + Euler + solo doppio e non triplo Salchow, bene la combo Triplo Toeloop + Doppio Axel, bene il Triplo Flip, bene la combo Triplo Salchow + Doppio Toeloop20.11: Ora l’azzurra, 22 anni, di Trento, allieva di Gabriele Minchio, Stephanie Cuel, Linda Mariotti, quinta dopo il programma corto.