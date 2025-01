Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 0-0, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrimo possesso(subito perso).18:29 Pochi istanti alla palla a due!18:27 QUINTETTI –: Guduric Zagars Hayes-Davis Colson Birch;: Cordinier Pajola Tucker Shengelia Diouf18:25 In corso la presentazione delle due squadre.18:22 Pochi minuti all’inizio e poco anche all’esecuzione della presentazione, all’Ulker Sports Hall che è uno dei più caldi luoghi in assoluto delcontinentale.18:19 La novità dell’è che sono stati svelati come esistenti dei piani che potrebbero portare a un’edizione a 20 squadre fin dalla stagione-2026, il che porterebbe anche a cancellare gli stop che erano stati faticosamente ottenuti per le finestre FIBA di qualificazioni varie.18:16 Parecchie le novità sia sul fronte, al di là del societario, e anche su quello