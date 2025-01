La fura di Landini contro il governo Meloni | Vogliono fare a pezzi la Costituzione Rivolta sociale? Sì votando ai referendum – Il video

Leggi su Open.online

Maurizioè un fiume in pienaildi Giorgia. Ospite di Piazzapulita, il segretario della Cgil torna a chiamare alla «», rivendicando l’espressione usata alcuni mesi fa. Purché se ne inquadri correttamente il senso. Oggirsi significa «non girarsi dall’altra parte rispetto allo sfruttamento e all’ingiustizia. La gente vuole un futuro certo per i propri figli? Allora reagisca. Oggi lo strumento è partecipare, tornare al voto, mobilitarsi». Quello cuipensa sono iproposti dalla Cgil stessa e che si svolgeranno la prossima primavera, dopo il via libera della Corte costituzionale. Si tratta di quattro quesiti legati ai diritti sul lavoro – reintegro dopo il licenziamento, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti a termine, responsabilità solidale del committente negli appalti – ed uno sulla cittadinanza, quella per gli extracomunitari.