Formiche.net - La Cina sfrutterà il vuoto lasciato da Trump per spingere la Bri in Siria?

Non più tardi del 4 dicembre, Antony Blinken, ai tempi segretario di Stato, ribadiva gli obiettivi di lungo termine dell’amministrazione Biden in: evitare una rinascita dell’IS, ridurre la violenza interna e sostenere il governo provvisorio nella transizione politica. Tuttavia, la nuova amministrazionesembra intenzionata a ridimensionare questo genere di impegno americano, pensando all’uscita dallain termini pragmatici: risparmio economico e tattico di quel migliaio di soldati presenti al nord/nord-est, narrazione contro le “endless war” da dare in pasto agli elettori (che ormai è chiaro, America First o meno, non vedono più da anni necessario questo costante coinvolgimento internazionale militare americano).Ma è chiaro che un potenzialestrategico potrebbe essere sfruttato dai rivali degli Usa, a meno che non viene costruito un meccanismo di bilanciamento perfettamente funzionante.