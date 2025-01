Ilgiorno.it - In manette barista legato alla ’ndrangheta

‘ndrangheta, era ricercato dal 2018 e per questo aveva decisamente cambiato zona e latitudine, passando dCalabriaValle Spluga dove, nella convinzione di passare del tutto inosservato, lavorava in un bar situato nei pressi degli impianti di risalita dove nessuno o quasi poteva essere a conoscenza del suo passato. Nessuno o quasi, ma non gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sondrio che giovedì scorso lo hanno arrestato, dando esecuzione a un Ordine di carcerazione emesso dProcura generale presso la Corte di Appello di Reggio di Calabria. L’uomo, 44 anni, calabrese, deve scontare una pena residua di 4 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione, della pena principale di 7 anni di reclusione, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, commessi nella provincia di Reggio Calabria tra il 2016 ed il 2017.