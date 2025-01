Puntomagazine.it - Il Caso Almasri: Scontro tra governo e magistratura, accuse incrociate sulla politica e la giustizia

Ilaccende lotradi politicizzazione e preoccupazioni per l’immagine internazionale dell’ItaliaIlcontinua a scuotere laitaliana, generando un acceso dibattito tra ildi Giorgia Meloni e una parte della. La Procura di Roma ha avviato un’indagine che ha coinvolto la premier Meloni e alcuni dei suoi ministri, scatenando dure reazioni da parte del centrodestra. Giorgia Meloni ha definito l’indagine come un “danno alla nazione”, accusando ladi voler esercitare un’influenza, invece di limitarsi a svolgere il proprio ruolo istituzionale.La vicenda ha preso piede dopo che alcuni magistrati avevano avviato un’inchiesta in merito alla gestione della situazione del libico, accusato di gravi crimini, ma rilasciato in seguito a un’operazione di espulsione che ha coinvolto ilitaliano.