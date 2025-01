Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 31 gennaio 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Dalla strada al palco, su Canale 5 Io canto senior. Guida aiTv della serata del 31Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 31? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Il sesso degli angeli. Don Simone è un parroco di Firenze, ammonito più e più volte dai piani alti: i suoi metodi spicci e troppo moderni si scontrano con la sua comunità, fatta di anziane che recitano imperterrite il rosario. Tutto cambia quando gli viene comunicato di aver ricevuto in eredità dallo zio Waldemaro, un immobile di lusso a Lugano, nel quale è ben avviata un’attività redditizia.