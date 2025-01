Lettera43.it - I grandi vecchi alla mostra della Dc, l’attivismo di Fürstenberg Fassio e altre pillole

L’appuntamento con lasulla storiaDemocrazia cristiana, fissato per la sera di giovedì 30 gennaio, ha riunito centinaia di esponentistorica “balena bianca”, in fondoromana via dei Coronari. Ecco Enzo Scotti, classe 1933, che per combattere il freddo appare imbacuccato e discute dei massimi sistemi nel chiostro dei Musei di San Salvatore in Lauro. Autore degli inviti Ortensio Zecchino, sempre azzimato, cultore dell’epopea democristiana, «specialista in storia del diritto medievale», già ministro dell’Università eRicerca scientifica e tecnologica, ex parlamentare europeo, docente universitario: passeggia a braccetto con Giampaolo D’Andrea, già “braccio armato” di Dario Franceschini quando il dem era ministro dei Beni e delle attività culturali.Ortensio Zecchino (foto Imagoeconomica).