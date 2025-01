Amica.it - Glow french, la manicure da provare in attesa della primavera

Se c’è uno stile intramontabile per le unghie è certamente la: classica, raffinata ma sempre di tendenza, negli anni è andata incontro a tantissime variazioni sul tema, da quella colorata a quella metallica passando per lainversa e quella con la maxi lunetta bianca. In vista, però, c’è una variante in particolare che conquista: la, ma che cos’è?Con la profumata aria diche inizia a soffiare è arrivato il momento di salvare idee e ispirazioni per una nail art più luminosa, fresca e originale. Laè un trend che unisce un’altradi tendenza, le soap nail: la classica base rosa viene sostituita da smalti trasparenti dalla texture gelatinosa, rosa o color pesca, cui viene abbinata una sottile lunetta bianca.