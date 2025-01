Juventusnews24.com - Fagioli Juventus, no al prestito secco: Giuntoli ha fissato il prezzo per la cessione. Un club ha già fatto passi importanti: ultimissime

di RedazioneNews24, no alilper lanel mercato invernale. Marsiglia avanti a tuttiCome riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve vorrebbe cedereper una cifra attorno ai 20 milioni: il classe 2001 non si muoverà per unfino al termine della stagione.– «Sul calciatore ha continuato a fare deiil Marsiglia e si è esposto De Zerbi in prima persona. Un sondaggio negli ultimi giorni lo haanche il Borussia Dortmund, che la Juve ha sentito per una presa d’informazioni sul conto di Adeyemi in proiezione estiva.è un profilo monitorato anche in Premier League, ma le occasioni più interessanti rimandano all’estate prossima. In Serie A si sta facendo largo la Fiorentina.