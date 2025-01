Ilnapolista.it - Danilo rincara la dose: «Alla Juventus hanno smarrito l’aspetto umano negli ultimi sei mesi»

nel corso della conferenza stampa di presentazione al Flamengolacontro la nuova dirigenza juventina e non nasconde tutta la sua amarezza e la sua delusione per l’addio. La Gazzetta ripropone le sue dichiarazioni.Leggi anche: L’addio diè un attacco a Giuntoli e Motta: «Le emozioni non si comprano con nessun “progetto” fantasioso»: «Non credo valga la pena fare nomi»In conferenza l’ex difensore e capitano della Juve ha dichiarato:«Laè stato probabilmente il club più importante della mia carriera. Ho costruito una storia meravigliosa con i tifosi, i giocatori e la città, dove sono stato molto felice per cinque anni e mezzo.tempi, con i cambiamenti interni e una certa programmazione probabilmentecapito che non ero adatto, ma non per motivi calcistici.