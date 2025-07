Nacque con disabilità Asl condannata a risarcire 160.000 euro

Prato, 17 luglio 2025 – Un parto difficile per il quale fu necessario ricorrere all’uso della ventosa. Una manovra che, secondo i genitori del neonato, provocò una lesione permanente alla spalla del bambino rimasto invalido al braccio destro, nonostante le cure che gli furono profuse nei primi anni di vita, fra cui un intervento chirurgico. Il bimbo non ha mai recuperato la piena funzionalitĂ del braccio tanto che i genitori decisero di sottoporlo a una valutazione medico-legale secondo la quale la disabilitĂ al braccio fu provocata da una manovra sbagliata durante il parto e non tanto da una sofferenza durante la gestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

