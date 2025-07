Fermata del treno alla Fiera di Bergamo | sì di Regione e Rfi al progetto

Bergamo – Il progetto è ancora in una fase istruttoria, ma passo dopo passo ci si sta avvicinando all’obiettivo. Si avvicina la fermata del treno alla Fiera di Bergamo, che presto potrebbe diventare realtĂ . Il progetto preliminare elaborato dalla societĂ Transplan è stato inviato a Rfi e Regione Lombardia, che dovranno ora esprimere il loro parere. Se il responso sarĂ positivo, si potranno intanto realizzare i sottopassi ciclopedonali in corrispondenza della ferrovia e della nuova via Lunga, il cui costo, ancora da quantificare, sarĂ a carico di Bergamo fiera nuova,la societĂ proprietaria del polo espositivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

