Il libro e le indagini sui genitori | il pm querela Renzi per un capitolo lui in Senato | Costituzione violata

Firenze, 17 luglio 2025 – Matteo Renzi e procura di Firenze, nuovo capitolo. Ieri il senatore di Italia Viva ha letto la sua memoria difensiva di fronte alla giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in Senato nell'ambito del procedimento per diffamazione (in essere al tribunale di Milano) originato dalla querela del pubblico ministero di Firenze, Christine Von Borries, nei confronti dell'ex premier. Renzi – assistito dall'avvocato Lorenzo Pellegrini – ha chiesto il riconoscimento della sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità (garanzia che protegge i membri del Parlamento da azioni legali).