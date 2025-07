Disabilità e diritti negati | boom di casi in Tribunale

Brescia – C’è una scuola che, nel Bresciano, non voleva concedere la ripetizione di un anno di scuola dell’infanzia per un minore con grave disabilità. Ma anche una datrice di lavoro, sempre nel Bresciano, che ha negato il trasferimento di un lavoratore in una sede più vicina alla casa degli anziani genitori, per carenza di personale. E poi i condòmini che, nella Bergamasca, si sono opposti alla realizzazione di un ascensore per abbattere le barriere architettoniche per non rovinare l’estetica dell’immobile. Sono alcuni dei casi finiti all’attenzione dei tribunali lombardi, che hanno espresso, nel 2024, 108 sentenze sul tema della disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disabilità e diritti negati: boom di casi in Tribunale

In questa notizia si parla di: disabilità - diritti - negati - boom

Gite scolastiche negate: a Latina 9 bambini senza posto sul bus, a Cuneo esclusa alunna con disabilità per una pedana di pullman difettosa. Errori organizzativi e diritti violati - Due casi di gite sfortunate a Latina e a Cuneo. Nel primo caso, come segnala Latina Press, quella che doveva essere una giornata di svago e apprendimento si è trasformata in un amaro ricordo per gli alunni di una scuola primaria.

Ostuni istituisce il Garante per i diritti delle persone con disabilità - OSTUNI - È stato approvato in Consiglio comunale a Ostuni il regolamento per l’istituzione del Garante per i diritti delle persone con disabilità, una figura fondamentale che avrà il compito di supportare l’amministrazione nella tutela e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità.

La battaglia di Ilaria per i diritti. “La mia disabilità fa paura. Nessuno mi concede l’affitto” - Fucecchio (Firenze), 13 luglio 2025 – Quattro anni a cercare una casa in affitto senza riuscirci. Ilaria Stecchi, 43 anni, disabile di Fucecchio, è stanca e demotivata perché le ha provate tutte.

Disabilità e diritti negati: boom di casi in Tribunale; Trabucchi e trabuccolanti, a Vieste è boom di visite anche in autunno. Veri attrattori culturali e turistici.