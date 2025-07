Truffarono un anziano a San Quirico, obbligo di firma per tre giovani.

San Quirico d’Orcia (Siena), 17 luglio 2025 – Truffa con tentato furto “allegato”. Un fatto accaduto lo scorso marzo a San Quirico d’Orcia ai danni di un pensionato. La truffa è quella classica: telefonata di un finto carabiniere che spiega all’uomo che un familiare ha causato un grave incidente e che si trova nella caserma dei Carabinieri in stato di fermo. Per rimettere in libertĂ il parente, viene consigliato all’anziano di pagare 3mila euro a titolo di cauzione. L’uomo ci cade. Il truffatore ben presto si presta a casa del pensionato, prende i soldi ma non si accontenta. Una volta entrato nell’appartamento si fa consegnare anche vari oggetti di valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it