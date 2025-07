La Spezia, 17 luglio 2025 – Quella di Enrico Albero, l’idraulico di 64 anni trovato senza vita, in circostanze sospette, la mattina del 20 dicembre a Vezzano Ligure, fu una morte naturale, e non sussiste alcun elemento per ricondurre il decesso “a una condotta illecita”, come giĂ sostenuto dal sostituto procuratore. Con queste motivazioni il giudice per le indagini preliminari Marinella Acerbi ha definitivamente archiviato l’indagine sul decesso dell’artigiano spezzino, rigettando l’opposizione presentata dall’avvocato Salvatore Lupinacci per conto della famiglia, che piĂą volte in questi mesi aveva lanciato appelli agli inquirenti affinchĂ© si facesse piena luce, nella convinzione che tanti aspetti della vicenda non fossero ancora ben chiari e che per questo fossero necessarie ulteriori indagini per approfondire ulteriori elementi, come la possibile esistenza di un secondo cellulare di proprietĂ dell’uomo, che non sarebbe stato mai trovato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dramma di Vezzano: idraulico trovato morto, archiviate le indagini