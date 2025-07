Strage in autostrada quattro morti | famiglia travolta dal tir il giallo del guasto all’auto

Firenze, 17 luglio 2025 – La piccola Summer non ce l’ha fatta. È morta la bambina di 4 anni che martedì scorso è rimasta coinvolta nel gravissimo incidente nella Galleria di Base sull’Autosole, nel tratto della Direttissima compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna nel comune di Barberino di Mugello. Sale quindi a quattro il numero delle vittime del violentissimo scontro tra un camion e una Fiat Panda con a bordo la famiglia di Gravellona Toce, in Piemonte, spezzata dal dramma. Nell’impatto sono morti il nonno della bambina, Mauro Visconti, 69 anni, la nonna, Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, e la zia Carla Stephany Visconti, 39 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it