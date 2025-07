Milano-Cortina 2026 le Olimpiadi dell’occupazione | previsti 500 posti di lavoro

Sondrio – Sono previste circa 500 opportunitĂ di lavoro dirette in Valtellina legate all’evento olimpico, con una ricerca piĂą ampia di 4.500 lavoratori a livello nazionale per le diverse aree dei Giochi. Le Olimpiadi Milano-Cortina avranno un’audience globale attesa di 3 miliardi di persone e 670 milioni di utenti online. Si prevedono picchi giornalieri di 13.000 spettatori a Bormio e Livigno. Numeri importanti quelli elencati ieri in Camera di commercio a Sondrio. In cittĂ ha fatto tappa il tour istituzionale “Lombardia Protagonista. Qui Puoi”, promosso dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi per portare sui territori il dialogo diretto con aziende e stakeholder, così da agevolare la collaborazione tra soggetti diversi appartenenti a un’unica filiera: nel caso specifico quella dello sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

