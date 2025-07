Pistoia, 17 luglio 2025 – (di Saverio Melegari) Con la colonnina di mercurio che sale, l’Appennino tosco-emiliano è preso d’assalto, così come in inverno per raggiungere le piste da sci di Abetone e Doganaccia. Ma il tempo sembra essersi fermato per le infrastrutture, con le strade che sono quelle di due secoli fa. Non siamo ai livelli di Annibale che valica l’Appennino ma nemmeno a tunnel e viadotti per fluidificare il traffico e così bastano cantieri, frane, interruzioni e ripristini per mandare in tilt l’intera montagna pistoiese. Negli ultimi weekend non sono mancate le lamentele: c’è chi ci ha messo 40 minuti per percorrere pochi chilometri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abetone, un’eterna via crucis: “Così la montagna non rinasce”