Nuova Mitsubishi Outlander 2026 | tutte le informazioni

Mitsubishi Outlander. Ecco cosa sappiamo finora sulla nuova Mitsubishi Outlander 2026–2027, soprattutto nella versione PHEV (ibrida plug-in): Aggiornamenti per il 2026 (facelift). Motore e batteria Il PHEV adotta una batteria ricaricabile da 22,7 kWh, superiore ai 20 kWh precedenti, offrendo circa 86?km in modalità elettrica (ciclo WLTP), grazie anche alla pompa di calore.. Potenza complessiva di 302 CV, combinando un 2.4?l benzina (136?CV) e due motori elettrici (136?+?116?CV).. Trazione integrale S?AWC con 7 modalità (Eco, Power, Neve ecc.).. Ben 844?km di autonomia totale (benzina + elettrico) e 0?100 kmh in circa 7,9 s. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

