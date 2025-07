Overtourism giro di vite alle Cinque Terre | gruppi a numero chiuso e sosta vietata nei borghi

Cinque Terre, 17 luglio 2025 – Gruppi turistici a numero chiuso; per illustrare le bellezze del borgo non potranno essere più usati megafoni e strumenti di amplificazione vocale, che dovranno essere sostituiti da più una più sobria comunicazione tramite auricolari. Ma soprattutto, il divieto di sostare in determinate aree dei borghi, nella convinzione che l’eccessivo carico turistico possa provocare rischi sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico. I Comuni delle Cinque Terre fanno squadra e, per la prima volta, puntano a condividere lo stesso “strumento“ per una definizione organica della gestione dei gruppi turistici, diventati da tempo il simbolo dell’assalto incondizionato ai borghi marinari e dell’overtourism che attanaglia i bellissimi quanto delicati territori a picco sul mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Overtourism, giro di vite alle Cinque Terre: gruppi a numero chiuso e sosta vietata nei borghi

