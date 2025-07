Maestra morta sul pullman l’autista era al telefono al momento dello scontro La Procura chiede l’arresto

Lomazzo (Como), 17 luglio 2025 –  Per due mesi, la polizia stradale di Busto Arsizio ha lavorato sulla ricostruzione del tragico incidente in cui il 19 maggio era morta Domenica Russo, insegnante di 43 anni di Sesto Calende, che viaggiava su un pullman dopo aver portato i bambini della scuola di Cazzago Brabbia in gita scolastica, finito contro un camion mentre percorrevano l’autostrada nel tratto di Lomazzo. Arrivando a ipotizzare la causa: il conducente del pullman, Francesco Pagano, 60 anni di Somma Lombardo, al momento dell’impatto con il camion che lo precedeva, stava guardando il telefono cellulare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maestra morta sul pullman, l’autista era al telefono al momento dello scontro. La Procura chiede l’arresto

