Vai in ferie in bassa stagione? Ti arriva un bonus da 500 euro

Prato, 17 luglio 2025 – Incentivi economici per chi va in ferie nella bassa stagione, avvio dell’Academy per la formazione interna, digitalizzazione condivisa delle attività operative, regole nuove e più eque per i lavoratori in appalto per quanto riguarda il settore ambiente. Accordo sul distacco del personale, sul premio di risultato e sull’orario di lavoro per quanto concerne il settore energia. Sono questi alcuni dei punti dell’accordo siglato tra il Gruppo Plures e la rsu aziendale di Alia ed Estra, un documento che regola aspetti cruciali della vita lavorativa e accompagna l’attuazione del nuovo Piano Industriale 2025-2029. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vai in ferie in bassa stagione? Ti arriva un bonus da 500 euro

In questa notizia si parla di: ferie - bassa - stagione - arriva

? Ferie estive – Minor affollamento, prezzi più bassi e clima migliore per chi viaggia in bassa e media stagione. Chi viaggia in agosto non vede benefici Vai su X

Trattoria la Bassa. Bare Up · Can't Stop. Ferie finite, appetito riaperto Da giovedì 10 luglio siamo di nuovo operativi! Vi aspettiamo alla Bassa #treviso #trattorialabassa #trevisofood #trevisocity #cucinaitaliana Vai su Facebook

Vai in ferie in bassa stagione? Ti arriva un bonus da 500 euro; Lavoro: accordo in Plures, bonus ferie e contratti equi per gli appalti; Accordo Plures-Rsu di Alia e Estra su ferie, orario di lavoro e formazione: incentivi per i dipendenti.

Vai in ferie in bassa stagione? Ti arriva un bonus da 500 euro - Tra i punti: incentivi economici per chi va in vacanza non ad agosto o a Natale, digitalizzazione, regole più eque per gli appalti nel ... lanazione.it scrive

Dagli amici o in bassa stagione, quando la crisi non va in vacanza - Secondo l'indagine della Camera di commercio di Monza il 40% delle famiglie lombarde rinuncia alla ferie. ilgiornale.it scrive