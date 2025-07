Nesti | Lautaro-Calhanoglu chi butti giù dalla torre? Inter hai già un erede!

L’Inter deve scrollarsi di dosso il finale negativo di stagione. Carlo Nesti, a RadioSportiva, parla a 360° dei nerazzurri soffermandosi sia sulla passata stagione che sulla questione Lautaro-Calhanoglu. SQUADRA FORTE – L’Inter termina una stagione senza titoli ma deve anche far fronte e risolvere la questione Lautaro Martinez-Calhanoglu. Secondo Carlo Nesti  l’Inter avrebbe dovuto raccogliere di più di quanto seminato: « Devo dire che tutti i reparti quest’anno erano di primissima levatura, e trovo che l’Inter non ha raccolto quanto seminato. Stiamo parlando sempre di una squadra che non ha vinto niente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»

In questa notizia si parla di: inter - lautaro - calhanoglu - nesti

Inter, Lautaro: "Yamal come Messi? Non c'è paragone, Thuram importantissimo per noi" - Lautaro Martinez parla da capitano. Alla vigilia della semifinale d`andata in Champions League sul campo del Barcellona, l`attaccante argentino.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Nesti: «Inter, Chivu è una scommessa dal grosso potenziale» Vai su Facebook

Inter eliminata dal Mondiale per Club. E Lautaro 'stana' Calhanoglu, lo conferma Marotta; Calhanoglu, il Galatasaray si tira fuori: ora ci pensa Chivu – CdS; Nesti: L'Inter non sarà ancora una macchina da guerra, ma è stata più forte dell'emergenza.

Inter, l'ultima decisione di Calhanoglu: il retroscena sul futuro del turco - La telenovera dell'estate sta per giungere ai titoli di coda: il regista verso la permanenza all'Inter, gli ultimi sviluppi. Si legge su sport.virgilio.it

Capello avvisa: «Calhanoglu è il Rodri dell’Inter, sostituirlo non sarà facile. Lautaro? I problemi si risolvono in un altro modo…» - Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sul caso scoppiato all’Inter tra Calhanoglu e Lautaro Martinez. Si legge su calcionews24.com